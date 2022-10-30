تشكيل أرسنال - ساليبا وجيسوس أساسيان أمام نوتنجهام

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 15:02

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في ليفربو

يبدأ أرسنال تشكيله الأساسي أمام نوتنجهام بالثنائي ويليام ساليبا وجابرييل جيسوس.

ويسعى أرسنال للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي مجددا، إذ يتواجد في المركز الثاني بـ 28 وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ويستضيف أرسنال فريق نوتنجهام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ويدخل الثنائي ساليبا وجيسوس مباراة اليوم وهو مهدد بالإيقاف عن مواجهة تشيلسي المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بين وايت – جابريال – ويليام ساليبا – تاكاهيرو توميساو

الوسط: جرانيت تشاكا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينلي

وكان ساوثامبتون في الجولة السابقة قد أوقف سلسلة انتصارات أرسنال بالتعادل بهدف لكل منهما.

وحقق أرسنال قبلها الفوز في أربع مباريات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويواصل أولكسندر زينشينكو غيابه عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

الدوري الإنجليزي أرسنال ساكا مارتينلي
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