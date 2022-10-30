كلوب يشكك في قدرة ليفربول على إنهاء الموسم ضمن الـ4 الكبار

لا يثق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في قدرة فريقه على التواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

ليفربول تلقى خسارتين متتاليتين، أمام نوتنجهام فورست وليدز يونايتد، ليتقهقر إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 14 جولة.

وقال كلوب: "هل أشعر بالقلق تجاه فرص ليفربول في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار؟ نعم بالطبع، لكن ليس هذا أكثر ما يقلقني الآن لأن هناك أشياء أخرى علي القلق بشأنها".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "لست ساذجا لكي لا أرى الفارق بيننا وفرق القمة، ولكن لا أعتقد أنك يمكنك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في غياب الاستمرارية كما هو وضعنا حاليا".

الفارق بين مانشستر سيتي المتصدر وليفربول التاسع وصل إلى 13 نقطة.

وشدد "علينا أن نصحح الأوضاع، وسنرى أين سينتهي بنا المطاف. نعلم أن كل شيء ممكن، أو أن الكثير من الأشياء ممكنة، ولكي تتأهل إلى دوري الأبطال عليك أن تحقق الفوز في المباريات، ونحن لم نفعل ذلك كثيرا حتى الآن".

وأكمل "نحن لا نبحث عن الأعذار، ولكن الواقع يقول أننا نعاني من الإصابات منذ اليوم الأول في الموسم، وبعض اللاعبين يشاركون في المباريات بينما لم يستعيدوا كامل جاهزيتهم بعد. لهذا السبب هناك لاعبون يلعبون جميع المباريات ولاعبون آخرون يشاركون مباشرة عقب عودتهم من الإصابة".

وتابع "المباراة القادمة ستكون ضد نابولي في أنفيلد، وقد يتحدث البعض عن عدم أهميتهما لأننا تأهلنا بالفعل إلى دور الـ16، ولكني أراها مباراة يجب علينا أن نقدم فيها أداءً قويا".

وأتم المدرب الألماني "نحتاج 11 لاعبًا جاهزًا على الأقل لمواجهة نابولي، ثم سنواجه توتنام على ملعبه الأسبوع المقبل".

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وتعثر ليفربول مجددا في الدوري الإنجليزي وهذه المرة أمام ليدز يونايتد وعلى ملعب أنفيلد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ14.

سجل لليدز يونايتد رودريجو مورينو وكريسينسيو سامرفيل، بينما أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد.

الفوز هو الأول لليدز يونايتد منذ الجولة الثالثة في الدوري أمام تشيلسي في 21 أغسطس الماضي.

ليدز يونايتد حقق انتصاره الأول على ليفربول في الدوري منذ 2001.

وخسر فيرجل فان دايك مع ليفربول على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف الريدز بعد 70 مباراة.

وتلقى ليفربول هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام فريقين في منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ مارس 2012.

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