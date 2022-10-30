دي بروين: هذا هو الخطأ الوحيد لـ سيتي أمام ليستر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

رغم فوزه باللقاء.. يرى كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي أن فريقه أخطأ باللعب بطريقة دفاعية أمام ليستر سيتي.

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب ليستر سيتي بهدف دون رد سجله دي بروين من ركلة حرة رائعة.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليستر يلعب بشكل جيد أمامنا، ذلك بدأ منذ السنوات الماضية عندما فازوا علينا بنتيجة 5-2 في ملعب الاتحاد".

أخبار متعلقة:
جوارديولا: شيء واحد لم أفعله أنا ودي بروين سويا غاب هالاند؟ لا مشكلة.. رائعة دي بروين تنقذ مانشستر سيتي من مخالب ليستر دي بروين يوضح الفارق بين جيسوس وهالاند تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية

وأضاف "حاولوا إيقافنا في هذه المواجهة، لكننا لعبنا بشكل جيد لمدة 70 دقيقة".

وواصل "حاول ليستر سيتي تغيير الأسلوب، والخطأ الوحيد الذي فعلناه هو اللعب بطريقة دفاعية، لكننا قدمنا مباراة جيدة بشكل عام".

فاز ليستر على مانشستر سيتي مرتين خلال آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين، قبل مواجهة الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وأكمل "صعبنا الأمور على أنفسنا، كنا منهكين بعض الشيء، التغييرات التي قاموا بها غيرت المباراة، لم نبقي الكرة في وسط ملعبهم لكن كان لدينا الفرصة أن نسجل الثاني".

وتابع النجم البلجيكي "نحاول الفوز بالمباريات قبل انطلاق كأس العالم، وبدأنا الموسم بشكل جيد حقا".

وأتم "لدينا الكثير من الوقت بعد كأس العالم، لا نعلم ما الذي سيحدث لكن نحاول الفوز بكل مباراة ونبقى في صدارة الدوري".

الفوز وضع مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستعد لمواجهة نوتنجهام فورست.

فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز الـ17.

مانشستر سيتي عاد للتسجيل من ضربة حرة مباشرة في الدوري بعد غياب استمر لـ 650 يوما منذ هدف رحيم سترلينج في مرمى كريستال بالاس في يناير 2021.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي ليستر سيتي
نرشح لكم
تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية مدرب ليدز بعد الفوز عن ليفربول: إقالتي؟ الكل تحدث كثيرا صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز كلوب: تعرضنا لانتكاسة جديدة.. وعلينا أن نساعد أنفسنا سجل هدفا ومحاولاته لم تتوقف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ليدز يونايتد جدار ميلييه غير قابل للاختراق.. ليدز يزيد أوجاع ليفربول في الدوري وينهي سلسلة فان دايك انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (2) ليدز.. صاعقة جديدة في أنفيلد تشكيل ليفربول - تياجو يعود أمام ليدز.. وصلاح يجاور نونيز وفيرمينو في الهجوم
أخر الأخبار
مدرب سان جيرمان يحذر لاعبيه بسبب تلقي 3 أهداف في مباراة واحدة 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: هذا هو الخطأ الوحيد لـ سيتي أمام ليستر 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدربه لـ في الجول: لاعب مركز شباب الخارجة سيقضي فترة معايشة مع مارسيليا 54 دقيقة | الكرة المصرية
إنزاجي: أكتوبر شهر مثالي لـ إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: علينا مواجهة العاصفة والنهوض مجددا ساعة | الكرة الأوروبية
تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الكشف عن المتنافسين في ثمن نهائي دوري المرتبط للرجال ساعة | رياضات أخرى
موعد مباريات الأحد 30 أكتوبر 2022.. ريال مدريد وأرسنال والمنتخب الأولمبي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 مؤتمر فيريرا: لا أحتسب هدف الأهلي الثاني.. وواجهنا أنفسنا لأننا بطل الدوري والكأس