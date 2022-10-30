دي بروين: هذا هو الخطأ الوحيد لـ سيتي أمام ليستر

رغم فوزه باللقاء.. يرى كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي أن فريقه أخطأ باللعب بطريقة دفاعية أمام ليستر سيتي.

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب ليستر سيتي بهدف دون رد سجله دي بروين من ركلة حرة رائعة.

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ليستر يلعب بشكل جيد أمامنا، ذلك بدأ منذ السنوات الماضية عندما فازوا علينا بنتيجة 5-2 في ملعب الاتحاد".

وأضاف "حاولوا إيقافنا في هذه المواجهة، لكننا لعبنا بشكل جيد لمدة 70 دقيقة".

وواصل "حاول ليستر سيتي تغيير الأسلوب، والخطأ الوحيد الذي فعلناه هو اللعب بطريقة دفاعية، لكننا قدمنا مباراة جيدة بشكل عام".

فاز ليستر على مانشستر سيتي مرتين خلال آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين، قبل مواجهة الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وأكمل "صعبنا الأمور على أنفسنا، كنا منهكين بعض الشيء، التغييرات التي قاموا بها غيرت المباراة، لم نبقي الكرة في وسط ملعبهم لكن كان لدينا الفرصة أن نسجل الثاني".

وتابع النجم البلجيكي "نحاول الفوز بالمباريات قبل انطلاق كأس العالم، وبدأنا الموسم بشكل جيد حقا".

وأتم "لدينا الكثير من الوقت بعد كأس العالم، لا نعلم ما الذي سيحدث لكن نحاول الفوز بكل مباراة ونبقى في صدارة الدوري".

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الفوز وضع مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستعد لمواجهة نوتنجهام فورست.

فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز الـ17.

مانشستر سيتي عاد للتسجيل من ضربة حرة مباشرة في الدوري بعد غياب استمر لـ 650 يوما منذ هدف رحيم سترلينج في مرمى كريستال بالاس في يناير 2021.