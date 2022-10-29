كلوب: تعرضنا لانتكاسة جديدة.. وعلينا أن نساعد أنفسنا

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على أن فريقه تعرض لنكسة جديدة بالهزيمة أمام ليدز، مشيرا إلى أنه يجب عليهم مساعدة أنفسهم.

وخسر ليفربول أمام ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "إنها خطوة للوراء بالتأكيد. اعتقدت أننا قدمنا ​​بداية جيدة ثم استقبلت شباكنا هدفا غريبا".

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وواصل "سجلنا هدف التعادل لكن لسبب ما لم يمنحنا الأمن مرة أخرى. كافحنا للسيطرة على المباراة وسددنا كثيرا بعيدا عن المرمى".

وتابع "حاول اللاعبون، كان لدينا استحواذ جيد وفرص كبيرة لكن في النهاية، إذا كانت النتيجة 1-1 ودافعت عن الكرة بهذا الشكل وقت الهدف الثاني، فإنك تترك كل شيء مفتوحا ليتم التسجيل أمامك".

واستكمل "في النهاية، كان اثنان مقابل واحد في منطقة الجزاء ويمكنهم إنهاء الموقف. المشكلة هي أننا لا نستطيع التحكم في هذا النوع من المباريات في الوقت الحالي".

واستطرد "لقد كان إيليوت استثنائيا بالنسبة لنا هذا الموسم. لقد كانت بداية جيدة لكنه لم يستطع الاستمرار. كان تياجو مريضا، علينا القتال وهذا ما يجب أن نفعله".

وأتم عن كيفية التعافي مما حدث "علينا أن نلعب بجودتنا إلى أرض الملعب والقتال. واجهتنا مشاكل منذ اليوم الأول بسبب الإصابة. كان على اللاعبين اللعب منذ اليوم الأول. إنه وضعنا وهذا يعني أنه يتعين علينا مساعدة أنفسنا وهذا ما سنفعله".

الفوز هو الأول لليدز يونايتد منذ الجولة الثالثة في الدوري أمام تشيلسي في 21 أغسطس الماضي.

ليدز يونايتد حقق انتصاره الأول على ليفربول في الدوري منذ 2001.

وخسر فيرجل فان دايك مع ليفربول على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف الريدز بعد 70 مباراة.

وتلقى ليفربول هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام فريقين في منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ مارس 2012.

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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