سجل هدفا ومحاولاته لم تتوقف.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ليدز يونايتد

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام ليدز يونايتد

شارك محمد صلاح مع فريقه ليفربول أمام ليدز يونايتد في المباراة التي انتهت بهزيمة الريدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة بعد متابعة لعرضية من أندرو روبيرتسون.

الهدف هو الرابع لصلاح في الدوري والـ11 في جميع البطولات خلال 18 مباراة.

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الفوز هو الأول لليدز يونايتد منذ الجولة الثالثة في الدوري أمام تشيلسي في 21 أغسطس الماضي.

ليدز يونايتد حقق انتصاره الأول على ليفربول في الدوري منذ 2001.

وخسر فيرجل فان دايك مع ليفربول على ملعب أنفيلد للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف الريدز بعد 70 مباراة.

وتلقى ليفربول هزيمتين متتاليتين في الدوري أمام فريقين في منطقة الهبوط للمرة الأولى منذ مارس 2012.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام ليدز يونايتد

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التسديدات: 8

التسديدات على المرمى: 3

صناعة الفرص: 1

المراوغات الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 3

التمريرات الصحيحة: 20 من أصل 30

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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