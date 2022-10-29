محمود جاد: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. والطموح يزيد مع كل مباراة

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

محمود جاد - المصري

يرى محمود جاد حارس مرمى المصري أن فريقه كان يعاني من سوء التوفيق في المباريات الأولى من الدوري.

محمود جاد

النادي : المصري

المصري

وفاز المصري على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال جاب عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "في بداية المباراة غاب عنا التوفيق، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني".

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وأضاف "استطعنا الفوز على إنبي وهو النادي الذي تربيت فيه، والفوز يمنحنا ثقة في المباريات المقبلة".

وأضاف "هدفنا أن يكون الموسم استثنائي بالنسبة للمصري ونحتل مركز متقدم".

وأشار "طموح الفريق يزيد مع كل مباراة في الدوري".

وأتم تصريحاته "لا يستطيع أحد أن يقول في بداية الدوري إنه سيفوز بالبطولة أو سيكون في المربع الذهبي".

المصري محمود جاد الدوري المصري
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