محمود جاد: الفوز على إنبي يمنحنا الثقة.. والطموح يزيد مع كل مباراة
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 20:16
كتب : FilGoal
يرى محمود جاد حارس مرمى المصري أن فريقه كان يعاني من سوء التوفيق في المباريات الأولى من الدوري.
وفاز المصري على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
وقال جاب عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "في بداية المباراة غاب عنا التوفيق، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني".
وأضاف "استطعنا الفوز على إنبي وهو النادي الذي تربيت فيه، والفوز يمنحنا ثقة في المباريات المقبلة".
وأضاف "هدفنا أن يكون الموسم استثنائي بالنسبة للمصري ونحتل مركز متقدم".
وأشار "طموح الفريق يزيد مع كل مباراة في الدوري".
وأتم تصريحاته "لا يستطيع أحد أن يقول في بداية الدوري إنه سيفوز بالبطولة أو سيكون في المربع الذهبي".
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