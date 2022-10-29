المصري يكسر صيامه التهديفي ويحقق فوزه الأول في الدوري بثنائية على إنبي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:17

كتب : FilGoal

المصري × إنبي

حقق المصري فوزه الأول في الدوري على حساب إنبي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الفوز هو الأول للمصري من بداية الموسم وتحت قيادة إيهاب جلال مدرب الفريق في ولايته الثانية.

وسجل هدفي المصري في المباراة كل من مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم.

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وارتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة في المركز الثامن بينما توقف رصيد إنبي عند نقطة واحدة في المركز الـ 15.

التشكيل

بدأ المصري المباراة بخط هجوم مكون من مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم ومحمد عبد اللطيف جريندو، بينما لعب إنبي بثلاثي في خط الدفاع.

بادر إنبي بالهجوم مبكرا وانفرد رفيق كابو بالمرمى في الدقيقة الخامسة ولكن محمود جاد تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة الـ 25 سدد مروان حمدي تسديدة قوية ولكن تصدى لها عبد العزيز البلعوطي بثبات.

وأرسل حسين السيد عرضية على رأس جريندو ولكن كرته مرت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 43.

وفي الشوط الثاني أرسل البديل أحمد الشيخ عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها مروان حمدي بقدمه في الشباك بنجاح في الدقيقة الـ 72.

هدف مروان حمدي كان هو الأول للمصري من بداية الموسم الحالي ليكون قد احتاج الفريق إلى 252 دقيقة لتسجيل أول أهدافه.

وأضاف عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الوقت القاتل تحديدا في الدقيقة الـ 91 بعد انطلاقة رائعة مر من خلالها من أكثر من لاعب وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وحصل مروان حمدي على جائزة رجل المباراة بعد تسجيله لهدف وصناعة آخر.

وسيلعب المصري في مباراته المقبلة مع الزمالك على ملعب برج العرب، وهو نفس منافس إنبي الذي سيلاقيه في الجولة الرابعة.

المصري إنبي الدوري المصري
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