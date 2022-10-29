دغموم: توقعت هدفي في إنبي

كشف عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أنه توقع أن يسجل هدفا لفريقه في شباك إنبي.

وفاز المصري على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال دغموم عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الفريق لم يسجل لمدة 250 دقيقة في الدوري وكان يجب أن نهز الشباك ونحقق الفوز".

وأضاف "بين الشوطين إيهاب جلال المدير الفني غير طريقة اللعب والنتيجة كانت إيجابية".

وأشار "سر التحول الأداء خلال الشوط الثاني هو رغبة وإرادة اللاعبين من أجل تحقيق الفوز".

وأكد "لدي شخصية في الملعب وأتخذ القرارات دون أن اتأثر بأي شيء".

وأتم تصريحاته "هدفي أن أواصل على هذا المستوى من أجل المصري وتوقعت أن أسجل في شباك إنبي قبل المباراة".