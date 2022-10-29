مدافع وصنع "هدف الشهر".. من هو تيبو كريستيان لاعب منتخب مصر للناشئين

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

تيبو كريستيان - هوفنهايم

ضم محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، تيبو جابريل كريستيان لقائمة المنتخب الذي يستعد لخوض غمار تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 عاما في الجزائر.

وأعلن محمد وهبة قائمة تضم 25 لاعبا لمنتخب مصر للناشئين. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف من هو تيبو كريستيان لاعب منتخب مصر الجديد؟

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من مواليد 2 يناير 2006 في مدينة فرانكفورت الألمانية، من أب ألماني وأم مصرية، يبلغ طوله 186 سم.

مدافع فريق هوفنهايم الألماني والذي انضم قادما من فرانكفورت الألماني في يوليو 2021، في واحدة من أكبر صفقات الناشئين لفريقه السابق.

وانضم تيبو لصفوف الأزرق الألماني بعد متابعة دامت لمدة عاما ونصف.

خاض بقميص هوفنهايم الموسم الجاري 7 مباريات دون أن يسجل أهدافا بعدد دقائق 594 دقيقة.

وصنع هدفا أمام ساربروكن في الجولة الخامسة من دوري تحت 17 عاما وصفه موقع النادي "بهدف الشهر".

وخاض آخر مباراتين ضد كرلسروه ونورنبيرج في مركز لاعب الوسط المدافع.

تحصل على بطاقتين صفراوين في الموسم الجاري.

Einzelporträt » TSG Hoffenheim

شارك الموسم الماضي في 12 دقيقة من دوري تحت 17 عاما للدوري الألماني.

سبق وأن سجل هدفا بقميص فريق تحت 16 عاما في نوفمبر من العام الماضي، وارتدى أيضا شارة قيادة الفريق.

ويمتاز بتسديد الركلات الثابتة وخاصة ركلات الجزاء واستطاع منها أن يسجل في تجاربه السابقة.

وقال تيبو من قبل لـ FilGoal.com: "بالطبع ارتداء قميص منتخب مصر سيكون شرفا لي وأريد حدوث ذلك".

تعرف أكثر على تيبو جابريل كريستيان من خلال برنامج "The Scout":

وتسافر بعثة منتخب للناشئين إلى الجزائر يوم 30 أكتوبر المقبل، لمواجهة الجزائر وديا قبل خوض منافسات التصفيات.

ويشارك المنتخب المصري للناشئين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها الجزائر.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة قوية ضمن التصفيات، إذ تضم المجموعة كل من: المغرب وليبيا وتونس إلى جانب منتخب مصر.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة الإفريقية مرة وحيدة عام 1997، وسبق أن احتل المركز الرابع في نسخة 2003.

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