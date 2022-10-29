منتخب مصر للناشئين - عمر سيد معوض ومدافع هوفنهايم في القائمة النهائية لتصفيات إفريقيا

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين في مباراة سوريا

اختار محمد وهبة قائمة منتخب مصر النهائية التي ستخوض مواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

وضم وهبة 25 لاعبا من بينهم تيبو جبرييل كريستيان الذي يمتلك الجنسيتين المصرية والألمانية.

ويشغل تيبو مركز المدافع في هوفنهايم الألماني.

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وتقلصت القائمة بعد ضم وهبة لـ 32 لاعبا في معسكره الإعدادي.

وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – عمر كمال – زياد هيثم

الدفاع: علي نوفل – محمد عبد المنعم – عمرو محمد – أمير علاء – أحمد عابدين – محمد نبيه – عبد الرحمن علي - تيبو كريستيان

الوسط: يوسف إسلام – محمد السيد – مصطفى عكاشة – مروان عبد الفتاح – إبراهيم عادل – محمد عبد الناصر – عمر خضر – حسام حسن – عمر سيد معوض

الهجوم: أيمن أمير – حسام عادل – محمد هيثم – محسن أشرف

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎قائمة منتخب مصر لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين خط الهجوم أيمن أمير حسام عادل محمد هيثم محسن أشرف تيبو كريستيان Xsaib حراسة المرمى عبد المنعم تامر عمر كامل زياد هيثم خط الدفاع علي نوفل محمد عبدالمنعم عمرو محمد علاء عابدين محمد نبيه عبدالرحمن علي الوسط يوسف إسلام محمد السيد مصطفى عكاشة مروان عبدالفتاح اهيم عادل علي ايهاب محمد عبدالناصر عمر خضر حسام حسن عمر سيد معوض‎'‎‎

وتسافر بعثة منتخب للناشئين إلى الجزائر يوم 30 أكتوبر المقبل، لمواجهة الجزائر وديا قبل خوض منافسات التصفيات.

ويشارك المنتخب المصري للناشئين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها الجزائر.

ويقع المنتخب المصري في مجموعة قوية ضمن التصفيات، إذ تضم المجموعة كل من: المغرب وليبيا وتونس إلى جانب منتخب مصر.

وودع منتخب مصر للناشئين بطولة كأس العرب من ربع النهائي على يد المغرب.

وتصدر المنتخب آنذاك ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة بالفوز على السعودية ولبنان وسوريا وتسجيل 17 هدفا ودون استقبال أي هدف في مرحلة المجموعات.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة الإفريقية مرة وحيدة عام 1997، وسبق أن احتل المركز الرابع في نسخة 2003.

منتخب مصر للناشئين قائمة منتخب مصر للناشئين محمد وهبة
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