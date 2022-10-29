تشكيل ليفربول - تياجو يعود أمام ليدز.. وصلاح يجاور نونيز وفيرمينو في الهجوم
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 19:45
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
وعاد تياجو ألكانتارا للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة ليتواجد في مكان جوردان هندرسون.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد
في الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت
في الهجوم: روبرتو فيرمينو- داروين نونيز- محمد صلاح
ويتواجد ليفربول في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.
بينما يحتل ليدز يونايتد المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط.
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