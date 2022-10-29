تروسارد: حظيت بعدة سنوات رائعة تحت قيادة بوتر.. وعلينا أن نستمتع لأننا كنا الأفضل

شدد ليوناردو تروسارد لاعب برايتون على أن شوط المباراة الثانية في مباراة تشيلسي لم يكن بسهولة الأول.

وحقق برايتون الفوز على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال تروسارد لشبكة بي بي سي عقب المباراة: "أنا سعيد جدا كنا نعرف أن الشوط الثاني لن يكون بسهولة الشوط الأول لأنهم سيرغبون في العودة ولكن اعتقد أننا كنا جيدين جدا مع النهاية".

وتابع "الفريق يحظى ببداية جيدة جدا للموسم وهذا الفوز كان مهما جدا وتسجيل أربع أهداف أيضا".

وأضاف "حظيت بعدة سنوات رائعة مع جراهام بوتر، وسيكون هناك بعد الوقت قبل أن نتحدث سويا بعد هذا الأداء ولكننا سنحتفل الآن كنا الفريق الأفضل ولذلك علينا أن نستمتع بذلك".

وارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ 18 في المركز الثامن بينما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة الـ 21 في المركز الخامس