بوتر: علينا أن نتقبل ألم الهزيمة ونتعلم.. ولا يوجد ما أعتذر بشأنه لجماهير برايتون

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - برايتون وتشيلسي

شدد جراهام بوتر المدير الفني لنادي تشيلسي على أن الهزيمة أمام برايتون كانت مؤلمة مشيرا إلى أن فريقه يجب أن يتعلم مما حدث.

وخسر جراهام بوتر للمرة الأولى مع تشيلسي منذ توليه مهمة تدريب الفريق أمام برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وقال جراهام بوتر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "النتيجة كانت مؤلمة بالطبع. لم نتعافى حقا، كان الأمر صعبا بالنسبة لنا والنتيجة مؤلمة. لعب برايتون مباراة جيدة، خاصة في الشوط الأول".

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وأضاف "يمكنك دائما النظر إلى الأهداف والتفكير في أنه يمكنك تقديم أداء أفضل. علينا أن نتحمل المسؤولية قليلا في الشوط الأول، لعبنا الكثير من المباريات ولكن هذا ليس عذرا".

وتابع "لقد أتيحت لنا بعض الفرص لمهاجمتهم أيضا ولكن للأسف افتقدنا للدقة في الثلث الأخير".

وواصل عن صيحات الاستهجان من مشجعي برايتون "ليس لدي ما أعتذر منه أو أقول آسف له. أعتقد أنني قمت بعمل جيد في النادي وتركته في مكان جيد ولكن يحق للناس إبداء آرائهم".

وأتم "إنه جزء من العملية. عليك أن تعاني وتشعر بالألم من أجل النمو والتحسن. علينا أن نتحمل الألم اليوم ونتعلم منه".

الفوز هو الأول لبرايتون في تشيلسي في مباراة للدوري الإنجليزي، والأول أيضا لمدربه روبيرتو دي زيربي.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 18 في المركز السابع، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز الخامس.

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