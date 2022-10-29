لكل شيء بداية.. برايتون يكرم ضيافة بوتر برباعية تذيقه الهزيمة الأولى

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - برايتون وتشيلسي

ضرب برايتون ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

سدل لبرايتون ليوناردو تروسارد والثنائي روبن لوفتيس تشيك وتريفوه تشالوباه بالخطأ في مرماه وباسكال جروس بينما أحرز كاي هافرتز هدف تشيلسي الوحيد.

التشكيل

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قرر جراهام بوتر الإبقاء على الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وجورجينو على مقاعد البدلاء أمام فريقه السابق.

على الجانب الآخر، دفع روبيرتو دي زيربي بليوناردو تروسارد في مركز المهاجم من جديد.

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أحداث المباراة

تفوق برايتون أمام مدربه السابق طولا وعرضا ليتلقى جراهام بوتر الهزيمة الأولى في الدوري مع تشيلسي.

برايتون لم يمنح تشيلسي أكثر من خمس دقائق ليتقدم بالهدف الأول عن طريق ليوناردو تروسارد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء غالطت كيبا.

تفوق برايتون تواصل ولكن هذه المرة عن طريق الكرات الثابتة بعد عرضية من سولي مارش اصطدمت بكتف لوفتيش تشيك في الدقيقة 15.

وأنقذ الحارس روبرت سانشيز برايتون من الهدف الأول بعد إنقاذ رائع من رأسية كونور جالاجر بعدها بخمس دقائق.

وسدد مويسيس كايسيدو في الدقيقة 31 من يمين منطقة الجزاء ولكنها جاءت في الشباك الخارجية اليمنى للمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل تريفوه تشالوباه بالخطأ في مرماه مجددا بعد عرضية من استوبينان.

تشيلسي بدأ الشوط الثاني بشكل أفضل ليقلص كاي هافرتز النتيجة في الدقيقة 48 برأسية بعد عرضية من كونور جالاجر.

المحاولات تواصلت بين الفريقين دون خطورة كبيرة على المرمى قبل أن يسجل باسكال جروس الهدف الرابع في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد برايتون للنقطة 18 في المركز السابع، بينما توقف رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز الخامس.

لأول مرة يحقق برايتون الفوز على تشيلسي في مباراة في الدوري الإنجليزي.

الفوز هو الأول لبرايتون مع روبيرتو دي زيربي.

برايتون تشيلسي الدوري الإنجليزي
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