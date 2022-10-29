ترحيبا بـ إيمري.. نيوكاسل يضرب أستون فيلا برباعية

ضرب نيوكاسل يونايتد ضيفه أستون فيلا برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 24 في المركز الرابع بفارق نقطة عن توتنام تغلب على بورنموث ويحتل المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 12 في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

ويقود أستون فيلا في المباراة آرون دانكس المدرب المؤقت، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان أوناي إيمري مديرا فينا للفريق خلفا لـ ستيفن جيرارد.

تلقى أستون فيلا ضربة قوية بعدما تعرض حارسه إيميليانو مارتينيز للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 35 وشارك بدلا منه روبين أولسن.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 45 بهدف سجله المهاجم كالوم ويلسون من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 56 بعد عرضية من كيران تريبير.

وسجل البرازيلي جولينتون هدف نيوكاسل الثالث في الدقيقة 59.

قبل أن يختتم ميجيل ألميرون رباعية نيوكاسل في الدقيقة 68.

كريستال بالاس × ساوثامبتون

وفي مباراة أخرى حقق كريستال بالاس الفوز على ساوثامبتون بهدف دون رد.

وسجل هدف فوز كريستال بالاس المهاجم إدوارد في الدقيقة 38.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 16 في المركز العاشر بجدول الترتيب، وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 12 في المركز الـ16.