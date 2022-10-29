الدوري الإنجليزي - توتنام يقلب الطاولة على بورنموث.. وطرد كوستا للمرة الأولى

أتم توتنام هوتسبر عودة قوية على حساب مضيفه بورنموث بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي.

البداية أتت لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 22 بهدف كيفر مور بعد تمريرة حاسمة من ماركوس تافيرنيير.

وبين شوطي اللقاء أجرى أنطونيو كونتي مدرب توتنام تبديله الأول بنزول لوكاس مورا بدلا من أوليفر سكيب.

وأضاف مور الهدف الثاني في الدقيقة 50 ليعمق تفوق بورنموث، بعد تمريرة من آدم سميث.

عودة السبرز بدأت سريعا في الدقيقة 57 بهدف رايان سيسينيون بعد تمريرة من بيير إيميل هويبير.

وبعد الهدف أجرى كونتي تبديلين بنزول إريك داير ورودريجو بينتانكور بدلا من دافينسون سانشيز وييفس بيسوما.

وفي الدقيقة 63 حل إيفان بيريسيتش على حساب إيمرسون رويال، ليصنع بعد 10 دقائق هدف التعادل الذي سجله بن ديفيز.

وأخيرا في الدقيقة 92، سجل رودريجو بينتانكور هدف الفوز من متابعة قوية في الشباك، ليؤمن المركز الثالث لديوك لندن.

ثالث الدوري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، يبعد عن المتصدر المؤقت مانشستر سيتي (12 مباراة) بـ 3 نقاط، ويبعد عن أرسنال الوصيف حاليا (11 مباراة) بنقطتين.

أما بورنموث فقد تلقى الخسارة الثالثة على التوالي، ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة فقط من 13 مباراة.

في الجولة ذاتها تعادل ولفرهامبتون مع مضيفه برينتفورد بهدف لكل فريق.

سجل بن مي هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 50 بعد عرضية من بريان مبومو.

وتعادل روبن نيفيز سريعا في الدقيقة 52 بعد تمريرة من نلسون سيميدو.

وتعرض دييجو كوستا مهاجم ولفرهامبتون لبطاقة حمراء في الدقيقة 97 بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو.

وهذا الطرد هو الأول للمهاجم الإسباني في الدوري الإنجليزي، والثاني عشر في مسيرته عموما.

ويحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، فيما يصارع ولفرهامبتون الهبوط مبكرا برصيد 10 نقاط في المركز الثامن عشر.