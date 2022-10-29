تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 15:15
كتب : FilGoal
أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة فريقه السابق برايتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في ملعب أميكس.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: مارك كوكوريا- تريفوه شالوباه- تياجو سيلفا
في الوسط: كريستيان بوليسيتش- كونور جالاجير- ماتيو كوفاسيتش- روبن لوفتس تشيك- رحيم سترلينج
في الهجوم: كاي هافيرتز- ماسون ماونت
ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ21 نقطة.
فيما يأتي برايتون تاسعا بـ15 نقطة.
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