تشكيل تشيلسي – هافيرتز وماونت وسترلينج يقودون الهجوم في عودة بوتر لبرايتون

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة فريقه السابق برايتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي في ملعب أميكس.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: مارك كوكوريا- تريفوه شالوباه- تياجو سيلفا

في الوسط: كريستيان بوليسيتش- كونور جالاجير- ماتيو كوفاسيتش- روبن لوفتس تشيك- رحيم سترلينج

في الهجوم: كاي هافيرتز- ماسون ماونت

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بـ21 نقطة.

فيما يأتي برايتون تاسعا بـ15 نقطة.