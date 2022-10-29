بعد غياب 63 يوما.. النني يعود لصفوف أرسنال

عاد النجم الدولي المصري محمد النني للمشاركة في تدريبات أرسنال الجماعية.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وغاب النني عن صفوف ارسنال منذ التعرض للإصابة خلال مواجهة فولام.

وشارك النني أساسيا لأول مرة بقميص أرسنال الموسم الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ضد فولام.

وأنهى النني اللقاء رغم شعوره بمشكلة والذي انتهى بفوز الجنزر بنتيجة 2-1 في تاريخ 27 أغسطس الماضي.

وسبق وأن خرجت صحيفة "ذا أثليتك" وكشفت عن إصابة عضلية تعرض لها النني رغم استكالمه المباراة ونوهت وأشارت إلى لغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الحالي في مباراة واحدة مع أرسنال تعرض خلالها للإصابة.

ويستعد أرسنال لمواجهة نوتنجهام فورست، غدا الأحد ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل المدفعجية صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.