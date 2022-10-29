بعد غياب 63 يوما.. النني يعود لصفوف أرسنال
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 15:06
كتب : FilGoal
عاد النجم الدولي المصري محمد النني للمشاركة في تدريبات أرسنال الجماعية.
محمد النني
النادي : أرسنال
وغاب النني عن صفوف ارسنال منذ التعرض للإصابة خلال مواجهة فولام.
وشارك النني أساسيا لأول مرة بقميص أرسنال الموسم الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ضد فولام.
وأنهى النني اللقاء رغم شعوره بمشكلة والذي انتهى بفوز الجنزر بنتيجة 2-1 في تاريخ 27 أغسطس الماضي.
😍 Look who's back
🙌 @ElNennY pic.twitter.com/pxs1LRDYq5— Arsenal (@Arsenal) October 29, 2022
وسبق وأن خرجت صحيفة "ذا أثليتك" وكشفت عن إصابة عضلية تعرض لها النني رغم استكالمه المباراة ونوهت وأشارت إلى لغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.
صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الحالي في مباراة واحدة مع أرسنال تعرض خلالها للإصابة.
ويستعد أرسنال لمواجهة نوتنجهام فورست، غدا الأحد ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل المدفعجية صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.
So happy to be back with the boys…Ready to fight 💪🏻 https://t.co/ClvVsk2Sbn— Mohamed ELNeny (@ElNennY) October 29, 2022