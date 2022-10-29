إدسون ألفاريز: شعرت بالإحباط لفشل انضمامي لـ تشيلسي

شدد إدسون ألفاريز لاعب أياكس الهولندي على أنه شعر بخيبة الأمل بسبب انهيار مفاوضات انضمامه لتشيلسي في سوق الانتقالات الماضية.

إيدسون ألفاريز النادي : أياكس أياكس

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى رغبة تشيلسي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب المكسيكي.

وقال ألفاريز عبر شبكة ESPN: "أنا خائب الأمل بسبب انهيار المفاوضات بين تشيلسي وأياكس ولكن أنا مقتنع أنه يوما ما سيأتي ناد كبير آخر".

وتابع "لم نتوقع أن يقدم تشيلسي عرضا جديدا في نهاية شهر أغسطس لقد كان موقفا صعبا ولم يعرف أياكس ما عليهم فعله".

لاعب الوسط صاحب الـ 25 عاما انضم لأياكس قادما من كلوب أمريكا المكسيكي في 2019.

وشارك ألفاريز منذ بداية الموسم الحالي مع أياكس في 16 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل هدف وصنع هدفين.