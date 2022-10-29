قبل الجولة الثالثة من فانتازي الدوري المصري.. ترشيحات في الجول لتشكيل فريقك

عادت فانتازي في الجول للانطلاق من جديد مع بداية الموسم الجديد من الدوري المصري لموسم 2022/2023.

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ويواصل FilGoal.com تقديم متعة الفانتازي من خلال فانتازي الدوري المصري، ويقدم لك أفضل اللاعبين التي يمكن أن تختارهم في فريقك قبل مباريات الجولة الثالثة التي جاءت كالتالي:

"مباريات يوم السبت"

أسوان × غزل المحلة في تمام الساعة 3 عصرا

المصري البورسعيدي × إنبي في تمام الساعة 5 مساءا

"مباريات يوم الإثنين"

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش في تمام الساعة 5 مساءا

المقاولون العرب × فاركو في تمام الساعة 7 مساءا

"مباريات يوم الثلاثاء"

حرس الحدود × سموحة في تمام الساعة 5 مساءا

البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 7 مساءا

"مباريات يوم الأربعاء"

الداخلية × الأهلي في تمام الساعة 5 مساءا

إنبي × الزمالك (مقدمة من الجولة الرابعة) في تمام الساعة 7 مساءا

ترشحيات Filgoal.com لقائمة أفضل اللاعبين لـ تشكيلة فريقك "الأفضل" في الدوري المصري قبل بداية مباريات الجولة الثالثة جاءت كالآتي:

حراسة المرمى (لاعب): محمد الشناوي (الأهلي) - مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

محمد الشناوي (سعره 5.5): بدأ حارس عرين الأهلي بداية قوية في بطولة الدوري الممتاز بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام الإسماعيلي، ثم مباراة أسوان، ويواجه الأهلي الداخلية الصاعد حديثا إلى الدور الممتاز.

وظهر الشناوي بشكل قوي في بداية الموسم الحالي أمام الاتحاد المنستيري في الدور الثاني بدوري أبطال إفريقيا لينجح الأهلي في الفوز بنتيجة 4-0 لمجموع المباراتين، وحافظ حارس المرمى على نظافة شباكه في لقائي الدوري المصري وحصل على 9 نقاط، كما خرج بدون استقبال أهداف أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري التي توج بها المارد الأحمر.

خط الدفاع (3 لاعبين): كريم العراقي (المصري) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - علي معلول (الأهلي).

كريم العراقي (سعره 4.5): خلال مباريات الجولة لم يقدم أي ظهير تمريرة حاسمة خلال الجولتين في الدوري المصري، لكنه نجح في المساهمة بشباك نظيفة أمام فريق بيراميدز، وقدم مساهمات هجومية رائعة خلال المباراة وكاد أن يسجل في أكثر من فرصة.

محمد عبد المنعم (سعره 5.5): أحد أهم المدافعين في الدوري المصري في الوقت الراهن، بعدما قدمه البرتغالي كيروش في كأس أمم إفريقيا وكان أحد أبرز لاعبي الفراعنة، عبد المنعم بدأ الموسم بشكل قوي بعدما سجل هدف الانتصار لصالح الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في مباراة صعبة خارج الملعب، وساهم في خروج المارد الأحمر بشباك نظيفة أمام الإسماعيلي في قمة الجولة الأولى يليها مباراة أسوان وحصل على 11 نقطة، ومن ثم قدم أداء رائع أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري.

علي معلول (سعره 6.5): التونسي الدولي أحد أهم المفاتيح الرئيسية لدى فريق الأهلي وأحد أخطر أسلحة الفريق الهجومية، نظرا لمساهمته التهديفية خلال المواسم الأخيرة، معلول قدم تمريرتين حاسمتين ضد أبناء بلده الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا، وقدم 12 مساهمة في الدوري المصري الموسم الماضي، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، وقدم أداء رائع أمام الإسماعيلي بعدما نجح في صناعة 8 فرص وسجل أمام أسوان ليحقق 8 نقاط.

خط الوسط (4 لاعبين): كريم بامبو (البنك الأهلي) - رفيق كابو (إنبي) - أحمد الشيخ (غزل المحلة) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا).

أحمد الشيخ (سعره 5): قدم اللاعب أداء قوي مع فريق غزل المحلة ضد المقاولون العرب على ملعبه، وكان أحد أخطر اللاعبين في المباراة ونجح في تسجيل هدف رائع من ركلة ثابتة، كما نجح في تسجيل هدف أمام الإسماعيلي ليساهم في هدفين من أصل 3 لصالح زعيم الفلاحين.

محمد إبراهيم (سعره 7): يواصل اللاعب تقديم أداء قوي مع فريقه سيراميكا كليوباترا، بعدما قدم تمريرة حاسمة لـ جون إيبوكا، ومن ثم انتصار كبير على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، قبل أن يواجه محمد إبراهيم الزمالك فريقه السابق وقدم أداء جيد لكنه لم ينجح في التسجيل أو صناعة الأهداف.

رفيق كابو (سعره 6.5): وظهر اللاعب بشكل رائع في بدايته مع إنبي فريقه الجديد بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال أول مباراتين في الدوري الممتاز، حيث نجح في التسجيل أمام بيراميدز وحصد نقطة أمام فريق قوي، وأحرز هدف في خسارة الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية.

كريم بامبو (سعره 7): نجح كريم بامبو في التسجيل أمام فاركو في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان أحد أخطر اللاعبين في الجولة الثانية أمام سموحة وأهدر العديد من الفرص لكنه يبقى خطير على مرمى المنافسين.

خط الهجوم (3 لاعبين): أوستن أموتو (الاتحاد السكندري) - جون إيبوكا (سيراميكا كليوباترا) - خالد قمر (طلائع الجيش).

جون إيبوكا (سعره 9): ثالث هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدف كان محل اهتمام الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الحالي، إيبوكا انتقل إلى سيراميكا كليوباترا ليبدأ رحلة جديدة في الدوري، وقدم أوراق اعتماده بشكل سريع بعدما سجل هدف رائع في مرمى زميله السابق محمود جاد حارس المصري من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء، وقدم أداء جيد للغاية أمام الزمالك في الجولة الثانية لكنه لم ينجح في التسجيل بعدما أهدر أكثر من فرصة سانحة.

أوستن أموتو (سعره 6): قدم أموتو أوراق اعتماده لجماهير الاتحاد السكندري بعدما قاد الفريق لتحقيق انتصار خارج ملعبه على أسوان بعدما سجل هدف الفوز، أموتو المنتقل من المصري البورسعيدي سجل 5 أهداف ويسعى لمزيد من المساهمة التهديفية، وقاد الفريق لوصافة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما سجل هدف آخر الداخلية الصاعد حديثا.

خالد قمر (سعره 6): صاحب الـ8 أهداف في بطولة الدوري الموسم الماضي لم يساهم في أي أهداف في تعادل سلبي لـ طلائع الجيش أمام الداخلية الصاعد حديثا، قبل أن يقود الفريق إلى قلب تأخره في النتيجة أمام إنبي ويسجل هدفين في الجولة الثانية وحصل على 12 نقطة.

دكة البدلاء:

مهدي سليمان (سعره 4.5): رحل حارس المرمى عن نادي بيراميدز بعد نهاية عقده الموسم الماضي، وانتقل إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر من بداية الموسم الحالي، وظهر سليمان بشكل رائع أمام غزل المحلة بعدما منع أصحاب الأرض من التسجيل في أكثر من كرة خطيرة، ومن ثم المحافظة على شباكه أمام الداخلية الصاعد حديثا.

صبري رحيل (سعره 4.5): يبدأ الموسم بشكل قوي للغاية مع الاتحاد السكندري بعدما قدم تمريرة حاسمة أمام أسوان في الجولة الأولى، قبل أن يصنع هدف آخر لصالح زعيم الثغر في الجولة الثانية أمام الداخلية، كما ساهم في خروج الفريق بشباك نظيفة.

محمد هلال (سعره 8): بدأ الموسم بشكل جيد مع فريق البنك الأهلي بعدما سجل هدف في تعادل الفريق أمام سموحة في الجولة الثانية في الدوري الممتاز، وسجل هلال 9 أهداف في 30 مباراة بالموسم الماضي، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

سيف الدين الجزيري (سعره 4.5): نجح المهاجم التونسي في تسجيل هدف في الجولة الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا وقدم أداء طيب، ونجح المهاجم التونسي في تسجيل 9 أهداف خلال الموسم الماضي كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

وظهر عدد من اللاعبين بشكل جيد من الممكن أن تستعين بهم في فريقك، وهم محمد أبو السعود (المقاولون العرب)، أحمد مودي (فاركو)، صديق أوجولا (سموحة)، أحمد شريف (فاركو).

يتمنى لكم FilGoal.com مشاركة ممتعة وحصد أكبر عدد من النقاط.