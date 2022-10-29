تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يغيب لأول مرة.. وألفاريز يقود الهجوم أمام ليستر

يغيب إيرلينج هالاند عن تشكيل مانشستر سيتي للمرة الأولى خلال هذا الموسم.

وأعلن بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليستر سيتي ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويعول جوارديولا على جوليانو الفاريز في قيادة هجوم الفريق في غياب هالاند الذي تعرض للإصابة.

وكان هالاند قد شعر بإصابة خلال مواجهة دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

فيما يجلس فيل فودين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي خلال مواجهة ليستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليستر سيتي كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز - مانويل أكانجي - إيمريك لابورت

الوسط: كيفن دي بروين - رودري - برناردو سيلفا – ألكاي جوندوجان

الهجوم: جاك جريليش – جوليان ألفاريز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الصدارة.