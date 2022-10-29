جوارديولا: أشعر بأن مانشستر يونايتد عاد أخيرا.. معجب بما يقومون به حاليا

يشعر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن غريم ناديه التقليدي، مانشستر يونايتد قد عاد لمستوياته.

وتحدث جوارديولا للصحفيين قائلا: "أشعر بأن مانشستر يونايتد يعود".

وتابع "أخيرا مانشستر يونايتد عاد، لقد شاهدت مباراته يوم الخميس ضد شيريف، والشوط الأول ضد تشيلسي".

وكان يونايتد فاز في المباراة الأولى في الدوري الأوروبي بثلاثية دون رد، وتعادل في الثانية بالدوري الإنجليزي بهدف لمثله.

وتابع جوارديولا "لقد قلتها من قبل، أنا معجب بما أراه من يونايتد حاليا، سيكون هناك الكثير من الفرق مثل يونايتد التي تقاتل، لذا عليك القتال للتأهل لدوري أبطال أوروبا ومن أجل التتويج بالدوري".

وانتقل جوارديولا للحديث عن نيوكاسل كذلك وقال: "هم أيضا متواجدون في المنافسة".

وواصل "رأيت مباراتهم ضد توتنام، مدافعو الفريق راقبوا هاري كين وسون بلا أي مشكلة".

وأكمل "واجهت نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري، أتعرفون أن هذا الفريق يلعب فقط مباراة واحدة أسبوعيا؟ نحن نعرف مدى جودة إيدي هاوي مدرب الفريق".

وأردف "هم لديهم لاعبون جدد ويلعبون بشجاعة، هم سيكونون منافسين في المستقبل".

ويؤمن جوارديولا أن فريقه لا يحصل على الإشادة لما يستحقونه وقال: "لقد رأيت اللاعبين بعد مباراة برايتون كانوا مرهقين".

وأتم "لم يستطع اللاعبون إمساك هواتفهم، تخيلوا مدى إرهاقهم، لم يملكوا الطاقة حتى لفتح إنستجرام".

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ26 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر وخاض كل منهما 11 مباراة.

فيما يأتي نيوكاسل رابعا بـ21 نقطة من 12 مباراة.

ويحتل يونايتد المركز السادس بـ20 نقطة من 11 مباراة.