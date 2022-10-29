تقرير: فيكتور جوميز قرر الاعتزال بعد كأس العالم

قرر فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي الشهير اعتزال التحكيم عقب نهاية منافسات كأس العالم.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وبحسب موقع " iDiski Times" الجنوب إفريقي، فإن جوميز قرر اعتزال التحكيم عقب نهاية منافسات كأس العالم.

وأضاف التقرير أن جوميز سيخوض مباراته المحلية الأخيرة هذا الأسبوع قبل التوجه إلى كأس العالم.

الحكم صاحب الـ 39 عاما ظهر لأول مرة في الدوري الجنوب إفريقي في عام 2008.

جوميز تم اختياره كأفضل حكم في الدوري الجنوب إفريقي موسمي 2012-2013 و2017-2018 بعدما بدأ مسيرته الدولية في عام 2011.

موقف بطولي

في عام 2018 أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم أن الحكم الدولي فيكتور جوميز قد رفض تلقي رشوة تقدر بـ 30 ألف دولار للتلاعب في نتيجة مباراة بين فريقي بلاتو يونايتد واتحاد الجزائر ضمن مباريات الكونفدرالية الإفريقية.

أكد الاتحاد في بيانه أن تم عرض مبلغ مالي على الحكم من خلال الجانب النيجيري قبل بداية مباراة الذهاب، لكنه رفض ذلك وأخبر مراقب المباراة بالواقعة وانتهت المباراة بفوز بلاتو يونايتد بهدفين لهدف.

واقعة رفض فيكتور جوميز لتلقي الرشوة كانت نقطة تحول في مسيرة الحكم الجنوب إفريقي، إذ زاد اعتماد "كاف" عليه بعدها في المباريات الكبيرة والهامة في القارة.