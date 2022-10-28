أفشة: كان لابد من ضربة قاضية بعد هبوط المستوى.. ولا أعتقد أن الدوري سيغيب مجددا

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - أفشة

يرى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أن التتويج بلقب السوبر دفعة للفريق نحو الأمام.

وأشار أفشة إلى أنه كان واثقا في الله لتحقيق اللقب وعودة الفريق للانتصارات بعد هبوط المستوى في الموسم الماضي.

وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في النسخة التاسعة عشر من مسابقة السوبر.

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وقال أفشة عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "أشكر جماهير الأهلي في كل مكان، والحمد لله فوز سنبني عليه من أجل المرحلة المقبلة".

وأوضح أفشة "ثقتي في الله كانت كبيرة لتحقيق لقب السوبر، حدث هبوط في المستوى بعد الشيء وكان لابد من ضربة قاضية".

وشدد نجم الأهلي "الجميع يعلم كيف يعود الأهلي جيدا، واليوم كانت بداية".

وأضاف "أحب اللعب في الإمارات جدا وتواجد الجماهير بصورة كاملة، الكرة تكون أفضل بالجماهير".

وفاز الأهلي باللقب الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد وهو لقبه الثالث على نفس الملعب.

وأوضح أفشة "احترم نادي الزمالك وهو فريق كبير بالتأكيد والجميع يعلم ذلك، وهدفنا كان الفوز بغض النظر عن اسم المنافس".

واختتم أفشة تصريحاته "سنفرح اليوم وأنا من الشخصيات التي تحب الفرح في يوم الحدث فقط ونبدأ التركيز على مباراة الداخلية المقبلة لأن بطولة الدوري غائبة منذ موسمين ولا أظن أنها ستغيب مجددا".

وشارك أفشة كبديل في تتويج الأهلي بلقب السوبر للمرة 12 في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري يوم الأربعاء.

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