ياسر إبراهيم: كنا في أتم تركيزنا لتعويض جماهير الأهلي

قال ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إن ناديه كان في أتم التركيز خلال الأيام الماضية من أجل التتويج بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث ياسر إبراهيم لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "منذ عودتنا لبداية الموسم وضعنا كامل تركيزنا على التتويج بتلك البطولة لرفع الروح المعنوية".

وواصل "واتفقنا على الفوز بها مهما حدث، وطبقنا ما أراده الجهاز الفني".

وعن أجواء المباراة وحضور الجماهير قال: "الأجواء اعتدنا عليه من الجمهور وسنعمل على إسعاد جماهير الأهلي في الفترة المقبلة".