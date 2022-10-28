دي زيربي قبل مواجهة تشيلسي: أشكر بوتر على الفريق ولكننا بحاجة للفوز

وجه روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون شكره إلى المدرب السابق جراهام بوتر، الذي يقود تشيلسي حاليا.

جاء ذلك قبل لقاء الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي: "لقد أدى جراهام بوتر عملا كبيرا ورائعا هنا".

وأضاف "يجب أن أقول له شكرا على هذا الفريق".

وأوضح "ولكن غدا يجب أن أفوز بهذه المباراة، لأننا بحاجة لفوز كي نغير اللحظة الحالية".

وتابع "الوقت الحالي ليس سيئا ولكن حين لا تكون النتائج جيدة نشعر بالحزن".

وغادر بوتر منصبه في برايتون، ليتولى قيادة تشيلسي في الثامن من سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

فيما أتى دي زيربي ليخلفه بداية من الأسبوع التاسع للدوري، حيث واجه ليفربول وتعادل معه 3-3 في أولى مبارياته.

لاحقا خسر برايتون أمام توتنام 1-0، ثم أمام برينتفورد 2-0، ثم تعادل سلبيا مع نوتنجهام فورست، ثم خسر أمام مانشستر سيتي 3-1.

الحصيلة باتت تعادلين و3 هزائم في أول 5 مباريات، ولذلك يبحث برايتون عن فوزه الأول تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد.

ويلتقي برايتون وتشيلسي غدا -السبت- 29 أكتوبر في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.