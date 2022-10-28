السوبر المصري - في الجول يكشف سبب استبعاد سامسون أمام الأهلي

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 18:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

سامسون أكينيولا - مران الزمالك في الإمارات

خرج سامسون أكينيولا من قائمة الزمالك النهائية لمباراة السوبر ضد الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غياب المهاجم البنيني بسبب تعرضه لكدمة قبل المباراة.

وأعلن الزمالك تشكيله لمباراة سوبر والذي يقوده هجوميا سيف الدين الجزيري. (طالع التفاصيل)

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وشارك سامسون في مباراتي الزمالك بالدوري المصري وكلاهما كبديل، وسجل هدفا في شباك سموحة.

ويغيب عن الزمالك محمود حمدي "الونش" وإبراهيما نداي بسبب الإصابة.

وتواجد الثنائي الجديد: عمرو السيسي ومصطفى شلبي على دكة البدلاء.

وكان الزمالك قد حقق لقب السوبر 4 مرات من قبل آخرهم نسخة 2019 - 2020 والتي فاز بها على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.

ويشارك الزمالك في المباراة بصفته حامل لقب الدوري وكأس مصر عن النسخة السابقة.

سامسون أكينيولا الزمالك السوبر المصري
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