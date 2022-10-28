تشكيل السوبر - عبد المجيد في دفاع الزمالك.. وثلاثي وسط أساسي أمام الأهلي

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 18:01

كتب : أحمد شوقي صلاح

صورة جماعية لـ الزمالك قبل مباراة فلامبو

يقود حسام عبد المجيد دفاع الزمالك أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر عن موسم 2021 - 2022.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويبدأ جوسفالدو فيريرا بثلاثي في خط الوسط وهم زكريا الوردي وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا.

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واستبعد الجهاز الفني للزمالك، سامسون أكينيولا من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

الوسط: عمر جابر - زكريا الوردي - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - أحمد فتوح

الهجوم: سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - يوسف أسامة نبيه - مصطفى شلبي.

لمعرفة تشكيل الأهلي من هنا

وكان الزمالك قد حقق لقب السوبر 4 مرات من قبل آخرهم نسخة 2019 - 2020 والتي فاز بها على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.

ويشارك الزمالك في المباراة بصفته حامل لقب الدوري وكأس مصر عن النسخة السابقة.

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