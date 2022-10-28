تشكيل السوبر - عبد المجيد في دفاع الزمالك.. وثلاثي وسط أساسي أمام الأهلي

يقود حسام عبد المجيد دفاع الزمالك أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر عن موسم 2021 - 2022.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

ويبدأ جوسفالدو فيريرا بثلاثي في خط الوسط وهم زكريا الوردي وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك، سامسون أكينيولا من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

الوسط: عمر جابر - زكريا الوردي - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - أحمد فتوح

الهجوم: سيف الجزيري - أحمد سيد زيزو

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - يوسف أسامة نبيه - مصطفى شلبي.

لمعرفة تشكيل الأهلي من هنا

وكان الزمالك قد حقق لقب السوبر 4 مرات من قبل آخرهم نسخة 2019 - 2020 والتي فاز بها على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.

ويشارك الزمالك في المباراة بصفته حامل لقب الدوري وكأس مصر عن النسخة السابقة.