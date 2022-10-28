مؤتمر كلوب: تعبيرات وجهي كلفت الكثير من المال لكن على الأقل يستثمر في شيء جيد

علق يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على الغرامة المالية التي تلقاها بعد بدر منه تجاه حكم لقاء مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وتعرّض كلوب للطرد خلال المباراة بسبب اعتراضه الشديد على قرارات التحكيم.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغريم المدرب الألماني 30 ألف جنيه استرليني بدلا من الإيقاف وحرمانه من التواجد على الخط أمام ليدز يونايتد.

ويستضيف ليفربول نظيره ليدز يونايتد في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعرف ما قلته جيدًا، ولو نظرت إلى الأمر من بعيد ورأيت الوجه الذي أظهرته خلال هذه الواقعة، سأرى أن وجهي وقتها هو الأغلى في العالم".

وأضاف "تعبيرات وجهي كلفت الكثير من المال، لكن على الأقل تم استثماره في شيء جيد. لم أتعرض للطرد من قبل طوال مسيرتي".

وتابع:"لست سعيدًا لتفادي الإيقاف لأنني كنت أنتظر العقوبة مهما كانت".

وتطرق للحديث عن داروين نونيز قائلا "أرقامه لا تصدق، كان لديه بعض الفرص التي أضاعها، لكنه سجل أيضًا، الخطوات التي يتخذها كبيرة حقًا، وهذا يعني أنه يبدأ في الاستقرار".

وعن إصابة أرثر ميلو، أوضح "‘إنها طويلة الأمد، عندما يعود سنفكر في وضعه، لكن ليس لدي أي فكرة عن المدة التي سيستغرقها".

ولا يعيش ليفربول أفضل لحظاته على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ 16 نقطة بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ28 نقطة.

فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الـ18 برصيد 9 نقاط.