مؤتمر جوارديولا: هالاند يتحسن ولكن.. ودائما ما تكون مواجهة ليستر صعبة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

جوارديولا - هالاند - كانسيلو

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تحسن حالة إيرلينج هالاند مهاجم الفريق.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وكان هالاند قد شعر بإصابة خلال مواجهة دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليستر ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي غدا السبت.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "هالاند يشعر بتحسن، ولكننا سنتدرب اليوم".

وكشف جوارديولا "سيتم تقييم حالة هالاند في الساعات القليلة المقبلة".

وبسؤاله عن الثنائي كالفين فيليبس وكايل والكر أوضح "الثنائي غير مستعد لخوض مواجهة ليستر".

وتابع "الثنائي في حالة أفضل الآن خاصة كالفين ولكن غير متاحين لخوض المباراة".

وعن مواجهة ليستر خارج ملعبه أوضح "كنا دائما جيدين حقا خارج ملعبنا، ربما نلعب بشكل أفضل من اللعب على ملعبنا".

وشدد جوارديولا "لكن الموسم طويل جدا وهناك تقلبات في المستوى".

وأضاف المدرب الإسباني "كل عام أعلم أن مواجهة ليستر ستكون صعبة جدا".

واختتم جوارديولا تصريحاته "صعوبة مواجهة ليستر بسبب الجودة التي يتمتعون بها والمدير الفني صاحب الخبرات".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

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