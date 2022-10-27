أفشة: لا أحب الوعد بشيء.. لكن سنبذل كل ما لدينا لنفوز بالسوبر

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

محمد مجدي "أفشة" - الأهلي وطلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

قال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي إنه لا يحب الوعد بشيء لكنه شدد على أن فريقه سيبذل كل ما لديه ليفوز على الزمالك ويظفر بلقب السوبر المصري.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي غدا الجمعة في السابعة مساء في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب كأس السوبر.

وتحدث أفشة لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "مباراة كبيرة تقام في بلد جميلة ذات ملاعب جيدة ونحن سعداء بالحضور الجماهيري".

أخبار متعلقة:
الشناوي: اللاعبون يشعرون بالسعادة من أجواء السوبر في الإمارات.. ندرك قيمة اللقاء جيدا عمر جابر: الفوز بالسوبر يطمئن الجمهور على موسم الزمالك.. أتمنى تعويض ما حدث سابقا الجزيري: مواجهة الأهلي لها طابع خاص.. ونعمل على تصحيح أخطائنا

وأكمل "الزمالك نادي كبير وفريق به العديد من اللاعبين المميزين على أعلى مستوى وحققوا نتائج مميزة في الموسم الماضي".

وأردف "نحن بدئنا جيدا الموسم الحالي وفي قمة تركيزنا من أجل الفوز بالسوبر".

وأتم أفشة تصريحاته "لا أحب الوعد بشيء ما لكن سنبذل كل لدينا لنفوز بالسوبر".

أفشة الأهلي الزمالك السوبر المصري
نرشح لكم
الشناوي: اللاعبون يشعرون بالسعادة من أجواء السوبر في الإمارات.. ندرك قيمة اللقاء جيدا عمر جابر: الفوز بالسوبر يطمئن الجمهور على موسم الزمالك.. أتمنى تعويض ما حدث سابقا الجزيري: مواجهة الأهلي لها طابع خاص.. ونعمل على تصحيح أخطائنا مران الزمالك – محاضرة من فيريرا وحديث مع طبيب الفريق قبل السوبر لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية يتحدث عن هدف التأهل لـ كأس العالم مؤتمر كولر: ديانج لاعب مهم ولكن.. وجدول المباريات لا يعنيني مؤتمر الشناوي: أتعجب من الحديث المستمر عن فقدان ألقاب الموسم الماضي مؤتمر فيريرا: تصرف كهربا؟ اللاعبون مجانين أحيانا.. وهل كنت مرعوبا يا زيزو أمام الهلال؟
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد ضد شيريف 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في فرصة أخيرة للتأهل أمام كاراباج 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في ملعب ماراكانا أمام ريد ستار بلجراد 31 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة رونالدو.. وجارانشو أساسي أمام شيريف 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
أفشة: لا أحب الوعد بشيء.. لكن سنبذل كل ما لدينا لنفوز بالسوبر 54 دقيقة | الكرة المصرية
الشناوي: اللاعبون يشعرون بالسعادة من أجواء السوبر في الإمارات.. ندرك قيمة اللقاء جيدا 55 دقيقة | الكرة المصرية
عمر جابر: الفوز بالسوبر يطمئن الجمهور على موسم الزمالك.. أتمنى تعويض ما حدث سابقا ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: مواجهة الأهلي لها طابع خاص.. ونعمل على تصحيح أخطائنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 3 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث