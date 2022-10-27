أفشة: لا أحب الوعد بشيء.. لكن سنبذل كل ما لدينا لنفوز بالسوبر
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
قال محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي إنه لا يحب الوعد بشيء لكنه شدد على أن فريقه سيبذل كل ما لديه ليفوز على الزمالك ويظفر بلقب السوبر المصري.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي غدا الجمعة في السابعة مساء في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب كأس السوبر.
وتحدث أفشة لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "مباراة كبيرة تقام في بلد جميلة ذات ملاعب جيدة ونحن سعداء بالحضور الجماهيري".
وأكمل "الزمالك نادي كبير وفريق به العديد من اللاعبين المميزين على أعلى مستوى وحققوا نتائج مميزة في الموسم الماضي".
وأردف "نحن بدئنا جيدا الموسم الحالي وفي قمة تركيزنا من أجل الفوز بالسوبر".
وأتم أفشة تصريحاته "لا أحب الوعد بشيء ما لكن سنبذل كل لدينا لنفوز بالسوبر".
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