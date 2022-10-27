الجزيري: مواجهة الأهلي لها طابع خاص.. ونعمل على تصحيح أخطائنا
الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 19:32
كتب : FilGoal
قال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك إن مواجهة الأهلي في كأس السوبر لها طابع خاص مؤكدا أن فريقه سيقدم كل ما لديه للفوز.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
ويلتقي الزمالك بمنافسه الأهلي غدا الجمعة في السابعة مساء في ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب كأس السوبر.
وتحدث الجزيري لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "مباراة كبيرة خاصة ضد المنافس التقليدي لنا وهو الأهلي ولقاء سيكون له طابع خاص".
وأردف "نتمنى أن تكون المباراة مليئة بالروح الرياضية وأن نقدم مستوى متميز".
وتابع اللاعب التونسي تصريحاته "نعمل على تصحيح أخطائنا ونحن نتحسن بدنيا وتكتيكيا لنصل لقمة مستوانا".
وأكمل "مباراة لها طابع خاص أيضا لأن الفوز بها يتوجنا ببطولة ونتمنى إسعاد الجماهير".
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