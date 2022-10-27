أداما تراوري يوافق على التسابق مع 3 أطفال في موقف سيارات.. ويهزمهم بشكل ساحق

نال أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، إشادة كبيرة من المتابعين، بعد تلبيته طلب 3 أطفال بالتسابق معهما.

وكان تراوري في موقف سيارات أحد المجمعات التجارية عندما طلب الأطفال التقاط صورة معه.

بعدها طالبه الطفلان بالدخول معه في سباق ركض، وقد وافق الجناح الإسباني.

ونشر والد أحد الأطفال الصورة التذكارية وفيديو السباق القصير الذي تفوق فيه تراوري بالطبع دون مجهود.

When my lad & his cousins challenge Adama to a race !! What a down to earth top man !🟧⬛️⚽️ pic.twitter.com/Fi0QfHa0F9 — Darryl smith (@charliebeau1) October 26, 2022

ويعد تراوري أحد أسرع لاعبي كرة القدم على وجه الأرض، إذ تتجاوز سرعته القصوى 37 كيلومترًا في الساعة.

اللاعب ذو الأصول الغينية خاض 10 مباريات هذا الموسم مع ولفرهامبتون، واكتفى بتسجيل هدفين.

ولعب تراوري معارًا إلى برشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وابتعد تراوري مؤخرًا عن صفوف منتخب إسبانيا بعد أن تواجد في القائمة التي شاركت بيورو 2020.