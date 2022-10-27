أداما تراوري يوافق على التسابق مع 3 أطفال في موقف سيارات.. ويهزمهم بشكل ساحق

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

أداما تراوري

نال أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، إشادة كبيرة من المتابعين، بعد تلبيته طلب 3 أطفال بالتسابق معهما.

وكان تراوري في موقف سيارات أحد المجمعات التجارية عندما طلب الأطفال التقاط صورة معه.

بعدها طالبه الطفلان بالدخول معه في سباق ركض، وقد وافق الجناح الإسباني.

ونشر والد أحد الأطفال الصورة التذكارية وفيديو السباق القصير الذي تفوق فيه تراوري بالطبع دون مجهود.

ويعد تراوري أحد أسرع لاعبي كرة القدم على وجه الأرض، إذ تتجاوز سرعته القصوى 37 كيلومترًا في الساعة.

اللاعب ذو الأصول الغينية خاض 10 مباريات هذا الموسم مع ولفرهامبتون، واكتفى بتسجيل هدفين.

ولعب تراوري معارًا إلى برشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وابتعد تراوري مؤخرًا عن صفوف منتخب إسبانيا بعد أن تواجد في القائمة التي شاركت بيورو 2020.

أداما تراوري ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تغريم كلوب بسبب ما بدر منه أمام مانشستر سيتي مدرب سبورتينج: الجميع في لشبونة يحلمون بعودة رونالدو لكن أنتوني: كاسيميرو "كلب حراسة" في منتصف الملعب تبرئة قائد ليفربول من تهمة سب لاعب أرسنال نونيز يكشف نصائح صلاح له في أيامه الأولى مع ليفربول عودة رونالدو لتدريبات مانشستر يونايتد الجماعية ليس صلاح.. فان دايك يكشف أكثر لاعب يثق به لتسديد ركلات الجزاء برصاصة بن رحمة وهدف مثير للجدل.. وست هام يجتاز بورنموث
أخر الأخبار
من أجل بطولة العالم في ساو باولو.. ريد بل تنظم الموسم الثاني من Campus clutch 2 دقيقة | رياضات أخرى
أداما تراوري يوافق على التسابق مع 3 أطفال في موقف سيارات.. ويهزمهم بشكل ساحق 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تغريم كلوب بسبب ما بدر منه أمام مانشستر سيتي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الكشف عن قائمة منتخب السيدات.. والمشاركة في دورة ودية بإسبانيا 49 دقيقة | كرة يد
اختبر معلوماتك - عن لاعبي الأرجنتين في كأس العالم ساعة | قطر 2022
بيشكتاش يقيل فاليريان إسماعيل ساعة | الكرة الأوروبية
كونسيساو يعادل الرقم القياسي لـ فيريرا مع بورتو في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد السلة لـ في الجول: جاهزون باللاعب الأجنبي للمنتخب.. وسبب تدريب رانا في اليابان ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 2 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة