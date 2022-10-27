تغريم كلوب بسبب ما بدر منه أمام مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم يورجن كلوب مدرب ليفربول بسبب ما بدر منه تجاه حكم لقاء مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

خلال المباراة تلقى كلوب بطاقة حمراء بسبب اعتراضه الكبير على قرارات التحكيم.

وأفاد الاتحاد الإنجليزي في بيان:

تم تغريم يورجن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه قاعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم E3 خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم الأحد 16 أكتوبر 2022.

"أقر المدير الفني لليفربول بأن سلوكه خلال الدقيقة 86 من المباراة كان غير لائق، ولا يعبر إلا عن نفسه".

"فرضت لجنة الانضباط عقوبتها خلال جلسة استماع".

"هذه العقوبة قابلة للاستئناف من قبل يورجن كلوب".

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله النجم المصري محمد صلاح، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وفي حديثه عقب المباراة قال المدرب الألماني: "الكثير من قرارات الحكم لم يفهما كلا المدربين، وما فعلته كان رد فعل طبيعي".

وأضاف "لست سعيدا برد فعلي ولكن هذا ما حدث وما شاهده الجميع".

واعترض كلوب بشدة على الحكم مطالبا باحتساب خطأ لصالح محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد تدخل من بيرناردو سيلفا.

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