مصدر بالأهلي لـ في الجول: الحكم البرتغالي؟ خسرنا نهائي إفريقيا مع مواطن موسيماني

شدد مصدر من الأهلي على عدم وجود مشكلة في تعيين البرتغالي فابيو جوزيه لإدارة مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا نشعر بأي قلق أو خوف من هذا القرار".

وأضاف: "لا مشكلة في تعيين حكم برتغالي، لا توجد أزمة لأن الحكم في النهاية سيدير المباراة بقوانين كرة القدم".

وأكمل: "هذه أمور عادية وتحدث في كرة القدم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الماضي الحكم كان فيكتور جوميز وهو من جنوب إفريقيا ومدربنا كان مواطنه بيتسو موسيماني، وخسرنا اللقاء".

وأتم: "وبالتالي فلا ميزة للزمالك بتعيين حكم برتغالي، ليس هناك أي اعتراض من جانبنا".

وذكرت محطة أبو ظبي الرياضية أن طاقم التحكيم البرتغالي سيقود اللقاء المرتقب.

وأوضح التقرير أن طاقم التحكيم البرتغالي مكون من فابيو جوزيه (حكم ساحة)، ويعاونه كل من برونو ألكسندر (حكم مساعد) وبيدرو نونو (حكم مساعد) وتياجو جوزيه (حكم رابع).

فيما سيدير تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الحكم البرتغالي إفايلو إيفانوف ويعاونه دراجانوف ديمتروف.

من هو فابيو جوزيه

الحكم البرتغالي صاحب الـ39 عاما يحمل الشارة الدولية منذ عام 2015.

فابيو جوزيه أدار 3 مباريات سابقة كان حوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الحالي طرفا فيها.

وأدار جوزيه مباراة بوافيستا بقيادة فيريرا والتي خسرها أمام سبورتنج لشبونة 2-0 في 26 يناير 2021.

وخسر فيريرا مرة أخرى في وجود جوزيه وهذه المرة على يد فيتوريا جيماريش بنتيجة 2-1 في تاريخ 26 فبراير 2021.

وفي المباراة الثالثة فاز بوافيستا بقيادة فيريرا على جيل فيسنتي الذي كان يقوده ريكاردو سواريش مدرب الأهلي السابق وذلك بنتيجة 2-1 في تاريخ 19 مايو 2021.

جوزيه سبق وأن قاد مباراة إنجلترا وأيسلندا التي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 4-0 ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

كما قاد مباراة ألمانيا و ليشتنشتاين التي انتهت بفوز المنتخب الألماني بهدفين دون رد ضمن تصفيات كأس العالم 2022.