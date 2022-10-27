أبو ظبي الرياضية: البرتغالي فابيو خوسيه حكما لسوبر الأهلي والزمالك

الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 04:17

كتب : محمود حمدي

فابيو خوسيه

سيدير طاقم حكام برتغالي بقيادة فابيو خوسيه مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد مباراة الأهلي والزمالك، مساء الجمعة على لقب كأس السوبر المصري.

وبحسب قناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية فإن طاقم تحكيم برتغالي سيدير مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

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وأوضح التقرير أن طاقم التحكيم البرتغالي مكون من فابيو خوسيه (حكم ساحة)، ويعاونه كل من برونو ألكسندر (حكم مساعد) وبيدرو نونو (حكم مساعد) وتياجو جوزيه (حكم رابع).

فيما سيدير تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" الحكم البرتغالي إفايلو إيفانوف ويعاونه دراجانوف ديمتروف.

Revelados os árbitros nomeados para os jogos de Benfica e Sporting

من هو فابيو خوسيه

الحكم البرتغالي صاحب الـ39 عاما يحمل الشارة الدولية منذ عام 2015.

فابيو خوسيه أدار 3 مباريات سابقة كان حوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الحالي طرفا فيها.

وأدار خوسيه مباراة بوافيستا بقيادة فيريرا والتي خسرها أمام سبورتنج لشبونة 2-0 في 26 يناير 2021.

وخسر فيريرا مرة أخرى في وجود خوسيه وهذه المرة على يد فيتوريا جيماريش بنتيجة 2-1 في تاريخ 26 فبراير 2021.

وفي المباراة الثالثة فاز بوافيستا بقيادة فيريرا على جيل فيسنتي الذي كان يقوده ريكاردو سواريش مدرب الأهلي السابق وذلك بنتيجة 2-1 في تاريخ 19 مايو 2021.

خوسيه سبق وأن قاد مباراة إنجلترا وأيسلندا التي انتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 4-0 ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

كما قاد مباراة ألمانيا و ليشتنشتاين التي انتهت بفوز المنتخب الألماني بهدفين دون رد ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

الأهلي الزمالك السوبر المصري
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