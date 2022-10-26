كاف يعلن الموعد النهائي لتقديم طلب استضافة أمم إفريقيا 2025.. وإعلان الدولة الفائزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 21:49

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد التقدم لطلب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد في بداية أكتوبر الجاري.

وأرسل كاف اليوم الأربعاء إلى الاتحادات الأعضاء موعد تقديم طلب استضافة أمم إفريقيا 2025.

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وجاء الجدول الزمني بخصوص أمم إفريقيا 2025 كالآتي:

- 11 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لتقديم الاتحادات اهتمامها بتنظيم البطولة.

- 16 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لـ كاف لإرسال المستندات الخاصة للدول المهتمة بتنظيم البطولة.

- 16 ديسمبر 2022: الموعد النهائي للاتحاد المتقدمة بطلب استضافة البطولة لإرسال الضمانات الحكومية والموافقات لكل مدينة ستشارك في التنظيم.

- 5 إلى 25 يناير 2023: زيارة تفتيشية للدول المتقدمة.

- 10 فبراير: الإعلان عن الدولة المنظمة عن طريق اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الجزائر والمغرب والسنغال في استضافة نسخة 2025.

واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة في وقت سابق.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

ورغم أن دومبويا اعتبر تنظيم البطولة أولوية وطنية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له.

من جهته، أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وقتها عن تقدم الجزائر بملف لاستضاة كأس أمم إفريقيا 2025.

كاف أمم إفريقيا 2025 غينيا
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