تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم في مهمة التأهل أمام فيكتوريا بلزن
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 18:11
كتب : FilGoal
يقود الثنائي لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو هجوم إنتر في مواجهة فيكتوريا بلزن في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
ويحرس الكاميروني أندري أونانا عرين النيراتزوري ليعوض القائد سمير هاندانوفيتش.
ويحتاج إنتر ميلان للفوز على فيكتوريا بلزن للفوز لضمان التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة بشكل رسمي.
وجاء تشكيل إنتر:
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: ميلان شكرينيار – فرانشيسكو أتشربي – أليساندرو باستوني
الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هنريك ميختاريان – هاكان تشالهان أوجلو – فيديريكو ديماركو
الهجوم: لاوتارو مارتينيز – خواكين كوريا
ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق أقل 5 نقاط عن بارين ميونيخ متصدر الترتيب.
فيما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويليه فيكتوريا بلزن بدون نقاط.