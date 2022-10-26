مدرب سبورتينج: الجميع في لشبونة يحلمون بعودة رونالدو لكن

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

رونالدو - سبورتينج لشبونة

أقّر روبين أموريم المدير الفني لـ سبورتينج لشبونة أن الجميع داخل النادي يحلمون بعودة كريستيانو رونالدو إلى الفريق لكن هناك مانع وحيد يحول تحقيق ذلك.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ولا يعيش رونالدو أفضل أيامه في مانشستر يونايتد بعدما خرج من التكشيل الأساسي لـ إيريك تين هاج المدير الفني للفريق.

الأمر الذي استقبله رونالدو بالتمرد ورفض المشاركة أمام توتنام بديلا ليرد تين هاج باستبعاد أمام تشيلسي.

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لكن عاد رونالدو أمس الثلاثاء إلى تدريبات مانشستر يونايتد قبل مواجهة شيريف تيراسبول في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام في دوري أبطال أوروبا: "الجميع في سبورتينج يحلمون بعودة رونالدو لكن لا نملك المال لدفع راتبه".

ويحل سبورتينج لشبونة ضيفا على توتنام في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل سبورتينج المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط نفس عدد نقاط صاحب المركز الثاني مارسيليا.

فيما يأتي توتنام في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ويتذيل آينترالخت فرانكفورت برصيد 4 نقاط.

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