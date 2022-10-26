أنتوني: كاسيميرو "كلب حراسة" في منتصف الملعب

أشاد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد بـ كاسيميرو زميله في الفريق بعد هدفه القاتل أمام تشيلسي في الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وسجّل كاسيميرو هدفا خطف به نقطة ثمينة من قمة تشيلسي ويونايتد في الجولة 13 من المسابقة.

وقال أنتوني في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد: "كاسيميرو كلب حراسة في منتصف الملعب، إنه لا يصدق، شخص يتمتع بشخصية جدية".

وكان كاسيميرو انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية مقابل 70 مليون يورو.

وشارك كاسيميرو هذا الموسم مع الشياطين الحمر في 14 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل هدفا وصنع اثنين آخرين.

وتمسك مانشستر يونايتد بعد التعادل الأخير بالمركز الخامس بالمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويلعب مانشستر يونايتد مع شيريف تيراسبول غدا الخميس على ملعب أولد ترافورد في الجولة الخامسة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة.