تبرئة قائد ليفربول من تهمة سب لاعب أرسنال

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون و جابريل ميجاليس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تبرئة جوردن هندرسون قائد ليفربول من تهمة سب جابرييل ميجاليس لاعب أرسنال.

واستعان الاتحاد الإنجليزي بمتخصصين في قراءة لغة الشفاه واستمع لشهادة بعض اللاعبين خلال التحقيقات في واقعة الشجار بين هندرسون وميجاليس خلال مباراة الفريقين هذا الشهر.

وشرح الاتحاد الإنجليزي ما حدث في بيان نشره يوم الأربعاء، وجاء كالتالي:

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"تلقى الاتحاد الإنجليزي شكوى بشأن حادثة تورط فيها لاعبان في هذه المباراة. نتيجة هذه الشكوى، أجرى اتحاد كرة القدم تحقيقا شاملا".

"تضمن التحقيق أخذ أقوال المشتكي والمتهم، إلى جانب أقوال الشهود، وهم 6 لاعبين كانوا على مقربة من الحادث المزعوم، ومراجعة زوايا متعددة من لقطات الفيديو، والاستعانة بخبراء لغويين".

"لم يسمع أي من الشهود التعليق المزعوم، ونفى اللاعب المتهم بشدة هذا الادعاء طوال الوقت".

"لجنة التحقيق مقتنعة تماما بأن الادعاء تم تقديمه بحسن نية، وتوصلت لعدم وجود حالة للرد عليها".

وحقق أرسنال الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، في التاسع من أكتوبر الجاري.

ودخل عدد من لاعبي الفريقين في شجار قوي بعد صدام حدث بين جابرييل ميجاليس لاعب أرسنال وهندرسون قائد ليفربول انتهى بإشارة من الأول نحو الحكم.

المشادة بين اللاعبين بدأت عقب احتساب الحكم لركلة جزاء لمصلحة أرسنال.

مايكل أوليفير حكم المباراة تحدث مع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ويورجن كلوب نظيره في ليفربول حول الواقعة، وقال لهما إنه سيخبر الاتحاد الإنجليزي بالمزاعم التي قيلت له على أرض الملعب.

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