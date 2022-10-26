عامر حسين: الأهلي لم يرسل خطابات بشأن الزي في السوبر.. والزمالك تظلم على عقوبة فيريرا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 11:54

كتب : Filgoal Team

عامر حسين - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أزمة قمصان الأهلي والزمالك في السوبر، وتأجيل مباراة الأبيض ضد بيراميدز وكذلك عقوبة جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

وقال عامر حسين عبر قناة MBC مصر: "تحديد زي الفريقين للقاء السوبر سيكون خلال الاجتماع الفني قبل المباراة وكل فريق سيحضر بزيه الخاص ويتم تنسيق الأمر بين الفريقين".

وأوضح "الأهلي لم يرسل أي خطابات بشأن الزي، وزي الزمالك البديل ليس مخالفا لزي الأهلي، وإذا لعب الزمالك بالزي الأساسي، سيغير الأهلي لون الشورت".

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وأكمل "الفريقان التقيا 100 مرة من قبل ولم توجد مشكلة".

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com 3 أسباب بشأن الخطاب المزور الذي انتشر أمس الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

وتطرق للحديث عن تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز قائلا: "الزمالك سيواجه إنبي يوم 2 نوفمبر المقبل، وفي نفس اليوم سيخوض بيراميدز مباراة في الكونفدرالية الإفريقية".

وأردف "أقمنا مباراة الفريقين في الجولة الرابعة بين الزمالك وإنبي حتى لا تزيد عدد المباريات المؤجلة في الدوري، ولا تؤجل مباراتين فقط للزمالك، لأن هذا يتسبب مشكلة في جدول الدوري".

وتابع "جدول الدوري سلسلة متتالية وعندما يحدث خلل يؤثر على باقي المباريات، وأحاول أن يكون التعديل بسيط في جدول الدوري".

وتم إجراء تعديل في جدول مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري بسبب استضافة مصر لقمة المناخ في الفترة من 3 نوفمبر وحتى 18 من نفس الشهر.

وعن تغريم جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك أجاب قائلا: "الزمالك تقدم بتظلم ضد عقوبة فيريرا ولم يُنظر بعد".

وواصل "تم تغريم فيريرا ماليا فقط ولم يتم إيقافه، ولا يوجد ما يدعو للاستعجال".

وأتم "وجهة نظر الزمالك أن المدرب لم يخطئ، وهناك التماس سيُنظر في رابطة أندية الدوري".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أرسل تظلما إلى اتحاد الكرة على عقوبة فيريرا.

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