مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخطاب المنتشر بشأن ملابس السوبر مزور لـ3 أسباب

شدد مصدر مسؤول من النادي الأهلي على عدم صحة صورة الخطاب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلب الأحمر تغيير ألوان طاقم الزمالك خلال مباراة السوبر المصري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الخطاب المنتشر مزور لـ 3 أسباب".

وأضاف "أولا التوقيع كان القائم بأعمال المدير التنفيذي وهذا المنصب تم إلغاء العمل به منذ عام".

وتابع "ثانيا الخطاب عليه شعارات الرعاة الجدد للنادي والأهلي حتى الآن لم يطبع تصميمات الخطابات الرسمية الجديدة".

وأتم تصريحاته "ثالثا الطاقم البديل لـ الأهلي هو القميص الأحمر والشورت الأحمر وليس الأزرق".

وكان عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات أكد لـFilGoal.com على عدم تلقي الاتحاد لأي خطابات من الأهلي بشأن ملابس مباراة السوبر. (طالع التفاصيل)

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخطاب مرسل من الأهلي إلى اتحاد الكرة يعترض خلالها على ارتداء الزمالك للطاقم البديل ذو اللون الأزرق خلال مباراة السوبر.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.