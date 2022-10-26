نونيز يكشف نصائح صلاح له في أيامه الأولى مع ليفربول

كشف داروين نونيز مهاجم ليفربول النصائح التي قالها له زميله محمد صلاح بعد وصوله إلى النادي في الصيف.

نونيز كان قد انضم لليفربول في الصيف الماضي قادما من بنفيكا في صفقة كبيرة كلفت النادي ما يقارب 100 مليون يورو.

وقال نونيز في تصريحات لشبكة ESPN: "صلاح لاعب رائع وشخص ممتاز".

وأضاف "عندما وصلت خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، كنت أتحدث معه، وكان فابينيو يعمل كمترجم بيننا".

وأكمل "في المباريات القليلة الأولى كنت متوترا للغاية، لأنني انضممت للفريق دون تدريب ولم تكن الأمور تسير معي كما أريد. ثم اتصل بي محمد للتحدث معي، وطالبني بضرورة التحلي بالهدوء".

وتابع "صلاح قال لي أنت لاعب جديد ومن الطبيعي أن تتأقلم مع الفريق بعد فترة. وأخبرني أنه مر بهذا الوضع أيضا عندما انضم لليفربول في 2017".

وواصل "كشف لي صلاح أنه لم يكن يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد، ونصحني بضرورة تعلم الإنجليزية سريعا".

وأتم "أصبحت هادئا الآن وأفعل ما كنت أفعله في بنفيكا، وشعرت بأن إمكاناتي مهمة للفريق بعد دعمه ودعم قادة ليفربول".

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وشارك صاحب الـ 23 عاما مع ليفربول في 12 مباراة منذ انضمامه للفريق وسجل خلالهم 5 أهداف.

بينما يتصدر صلاح قائمة هدافي الحمر هذا الموسم برصيد 9 أهداف سجلهم خلال 16 مباراة بمختلف المسابقات.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما.

في 269 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 164 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.