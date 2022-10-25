عامر حسين لـ في الجول: لم يصلنا أي خطابات بشأن ألوان ملابس الزمالك والأهلي في السوبر

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 18:30

كتب : هاني العوضي

الأهلي × الزمالك

نفى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وصول أي خطابات إلى لجنة المسابقات بشأن اعتراض أحد الأندية على ألوان ملابس الأهلي أو الزمالك في مباراة السوبر المصري.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي خطابات من أي ناد بشأن ألوان ملابس الأهلي والزمالك في مباراة السوبر".

وأوضح "الفريق صاحب الأرض وهو الزمالك في حالة تعارض طاقمه البديل مع طاقم الأهلي الأساسي فسيكون على الزمالك ارتداء الطاقم الأساسي".

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وأتم تصريحاته "لا توجد أزمة، فالطاقم البديل لـ الزمالك لا يتعارض مع الطاقم الأساسي لـ الأهلي".

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخطاب مرسل من الأهلي إلى اتحاد الكرة يعترض خلالها على ارتداء الزمالك للطاقم البديل ذو اللون الأزرق خلال مباراة السوبر.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل.

السوبر المصري الأهلي الزمالك عامر حسين
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