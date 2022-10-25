بعد هدفيه في إنبي.. قمر يتخطى بسيوني ويقترب من إمام ومتعب في هدافي الدوري

وصل خالد قمر مهاجم طلائع الجيش إلى الهدف رقم 73 له في الدوري المصري.

خالد قمر النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وسجل خالد قمر ثنائية في شباك إنبي قاد بها فريقه لتحقيق الفوز بالجولة الثانية من الدوري.

وتعادل خالد قمر مع محمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري.

وبعد الهدفين تخطى خالد قمر كل من عبد الحميد بسيوني وباسم مرسي.

بينما يتبقى له هدف واحد لمعادلة رقم حمادة إمام أسطورة الزمالك السابق صاحب الـ74 هدفا في الدوري.

ويتبقى له هدفين لمعادلة رقم عماد متعب نجم الأهلي السابق صاحب الـ75 هدفا في الدوري.

أهداف خالد قمر الـ73 في الدوري جاءت بواقع هدف مع طنطا، و19 هدفا مع اتحاد الشرطة، و6 أهداف مع الزمالك، و3 أهداف مع سموحة، و25 هدفا مع الاتحاد السكندري و9 أهداف مع الإنتاج الحربي، و8 أهداف مع الجونة، وهدفين مع طلائع الجيش.