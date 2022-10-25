بنسبة 100%.. خالد قمر رجل مباراة طلائع الجيش وإنبي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

حصل خالد قمر مهاجم طلائع الجيش على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي.

خالد قمر

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وفاز طلائع الجيش على إنبي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية من الدوري. (طالع التفاصيل)

وسجل خالد قمر ثنائية فوز الجيش على إنبي.

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ولعب خالد قمر 85 دقيقة من المباراة وسجل هدفين من محاولتين على المرمى بنسبة نجاح 100%.

واستعاد خالد قمر الكرة 3 مرات، ولمس الكرة 20 مرة طوال المباراة.

ومرر قمر الكرة 16 مرة من بينها 9 بشكل صحيح بنسبة 56%.

خالد قمر الدوري المصري طلائع الجيش إنبي
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