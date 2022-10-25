بنسبة 100%.. خالد قمر رجل مباراة طلائع الجيش وإنبي

حصل خالد قمر مهاجم طلائع الجيش على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي.

خالد قمر النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وفاز طلائع الجيش على إنبي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية من الدوري. (طالع التفاصيل)

وسجل خالد قمر ثنائية فوز الجيش على إنبي.

ولعب خالد قمر 85 دقيقة من المباراة وسجل هدفين من محاولتين على المرمى بنسبة نجاح 100%.

واستعاد خالد قمر الكرة 3 مرات، ولمس الكرة 20 مرة طوال المباراة.

ومرر قمر الكرة 16 مرة من بينها 9 بشكل صحيح بنسبة 56%.