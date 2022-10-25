ثنائية خالد قمر تقود طلائع الجيش للفوز على إنبي

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم وانتصر على إنبي بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية من المسابقة.

خالد قمر

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش
إنبـي

وأقيمت المباراة بملعب جهاز الرياضة العسكري الخاص بفريق طلائع الجيش.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 4، بينما تجمد رصيد إنبي عند نقطة واحدة.

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وسجل ثنائية فوز طلائع الجيش خالد قمر، بينما جاء هدف إنبي عن طريق رفيق كابو.

تقدم إنبي في الدقيقة 13 بهدف سجله التونسي رفيق كابو بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليمين.

لكن خالد قمر رد سريعا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 15 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني نجح خالد قمر في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 67 بضربة رأسية بعد عرضية من مصطفى الخواجة.

وأهدر رفيق كابو فرصة التعادل في الدقيقة 90 بعدما انفرد بالمرمى بعد خطأ من محمد فتح الله لكن الحارس عمر رضوان تصدى له.

وكان طلائع الجيش تعادل في الجولة الأولى أمام الداخلية، وكذلك تعادل إنبي مع بيراميدز.

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