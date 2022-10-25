لا فائز بين العشري وجلال.. سموحة والبنك الأهلي يتعادلان

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - سموحة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة سموحة والبنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

سجل للبنك: محمد هلال، فيما سجل صديق أوجولا هدف سموحة.

وحصد الموج الأزرق النقطة الأولى في الموسم بعدما خسر في الجولة الماضية من الزمالك.

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النتيجة رفعت رصيد البنك إلى نقطتين بعد التعادل في الجولة الأولى ضد فاركو.

تعادل هو الرابع بين طارق العشري المدير الفني لسموحة وخالد جلال المدير الفني للبنك في الدوري المصري خلال 4 مباريات.

التشكيل

دفع العشري بـ محمود شبانة في عمق الدفاع على حساب أحمد شوشة.

كما بدأ أبو بكر محمد على الجناح، وتواجد محمد نادي على مقاعد البدلاء.

في المقابل، حافظ خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي على قوامه الأساسي وواصل التعويل على ناصر منسي في الهجوم ومن خلفه محمد هلال وكريم بامبو.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق أبو بكر ليادي الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أبو جبل في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 17 سدد حمدي علاء تسديدة جاءت في منتصف المرمى تصدى لها الهاني سليمان بثبات.

وفي الدقيقة 23 تصدى الهاني سليمان على مرتين لفرصة من كريم بامبو.

وفي الدقيقة 30 تحصل ناصر منسي على ركلة جزاء بعد إعاقته من دوكو دودو لاعب سموحة.

انبرى محمد هلال للركلة وسددها بنجاح في الشباك على يمين الحارس.

حاول لاعبو سموحة إدراك التعادل فتحقق لهم ما اردوا قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول.

تمريرة بينية من دوكو دودو إلى صديق أوجولا من داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

في الشوط الثاني كاد إسحاقو يعقوبو أن يسجل هدف التقدم للبنك الأهلي لكن تسديدته القوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 87 كاد البديل رزاق سيسيه أن يصنع هدف الفوز القاتل بعد مجهود فردي وأرسل عرضية قبل أن تصل الكرة إلى الهاني سليمان لكن كريم بامبو سدد كرة على الطائر مرت أعلى العارضة.

لم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، لتنتهي المباراة رقم 70 للبنك الأهلي في الدوري بالتعادل.

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