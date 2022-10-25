التشكيل – شبانة أساسي في دفاع سموحة.. وأبو جبل يقود البنك الأهلي

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي سموحة، عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثانية للدوري المصري.

ودفع العشري بـ محمود شبانة في عمق الدفاع على حساب أحمد شوشة.

كما يبدأ أبو بكر محمد على الجناح، ويتواجد محمد نادي على مقاعد البدلاء.

في المقابل، حافظ خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي على قوامه الأساسي وواصل التعويل على ناصر منسي في الهجوم ومن خلفه محمد هلال وكريم بامبو.

وخسر سموحة في الجولة الأولى أمام الزمالك، فيما تعادل البنك الأهلي أمام فاركو.

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود شبانة - أحمد حكم - شريف رضا

الوسط: دوكوا دودو - أحمد مصطفى - حسين فيصل

الهجوم: أبو بكر محمد - أليا سيلا - صديق أولا

دكة البدلاء: عمر صلاح – محمد نادي – إسلام كانو – محمد عصام – فهد جمعة – أحمد شوشة – رضا البرجيجي – ممدوح عبد ربه – الصباحي عماد

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد توفيق - أحمد ياسين – محمود الجزار – عاصم صلاح

الوسط: حمدي علاء – محمود سيد – كريم بامبو – محمد هلال - إسحاقو يعقوبو

الهجوم: ناصر منسي

دكة البدلاء: محمود الزنفلي - محمد فتحي – محمود قاعود – عبد الرزاق سيسيه – أحمد سعيد – أمير مدحت – إسلام جابر – موسى دياوارا – أسامة إبراهيم